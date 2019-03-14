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NASA допустило заміну ракети для програми повторної висадки на Місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. NASA може відмовитися від надважкої ракети-носія Space Launch System (SLS), яка переважно розробляється Boeing, і запустити космічний корабель Orion до Місяця на інший ракеті, повідомив глава американського космічного агентства Джим Брайденстайн, передає УНН.

NASA допустило заміну ракети для програми повторної висадки на Місяць

Раніше в NASA перенесли запуск на червень 2020 року, але минулого тижня допустили подальшу відстрочку. Брайденстайн заявив, що спосіб запустити ракету в 2020-му є. “Нам, як агентству, потрібно розглядати всі варіанти досягнення цієї мети. Одним з них є запуск Orion і сервісного модуля на комерційній ракеті”, — сказав він.

За його словами, рішення буде прийнято протягом декількох найближчих тижнів. Брайденстайн не уточнив, на який ракеті можливий такий запуск. Як зазначає The New York Times, єдиними відповідними за потужністю є Falcon Heavy від Space X і Delta 4 Heavy, розроблена спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin.

Ракету SLS представили в 2017-му. За планами, на ній повинні запустити безпілотну місію на Місяць, в подальшому її використовуватимуть для запуску кораблів з екіпажем. Спочатку перший безпілотний запуск планували провести в 2017-му, але пізніше його посунули спочатку на 2019, а потім і на 2020 рік. На реалізацію проекту вже витратили понад 10 млрд доларів.

We need to consider all options to meet the Exploration Mission-1 target launch date of June 2020, including launching on commercial rockets. pic.twitter.com/fR5b2NzPtg

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 13 березня 2019 р.

Як зазначав УНН, NASA буде готове висадити людину на Місяць до 2028 року.

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