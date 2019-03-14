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NASA допустило смену ракеты для программы повторной высадки на Луну

Киев • УНН

 • 10696 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. NASA может отказаться от сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), преимущественно разрабатываемой Boeing, и запустить космический корабль Orion к Луне на другой ракете, сообщил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн, передает УНН.

NASA допустило смену ракеты для программы повторной высадки на Луну

Ранее в NASA перенесли запуск на июнь 2020 года, но на прошлой неделе допустили дальнейшую отсрочку. Брайденстайн заявил, что способ запустить ракету в 2020-м есть. “Нам, как агентству, нужно рассматривать все варианты достижения этой цели. Одним из них является запуск Orion и сервисного модуля на коммерческой ракете”, — сказал он.

По его словам, решение будет принято в течение нескольких ближайших недель. Брайденстайн не уточнил, на какой ракете возможен такой запуск. Как отмечает The New York Times, единственными подходящими по мощности являются Falcon Heavy от Space X и Delta 4 Heavy, разработанная совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

Ракету SLS представили в 2017-м. По планам, на ней должны запустить беспилотную миссию к Луне, в дальнейшем ее будут использовать для запуска кораблей с экипажем. Изначально первый беспилотный запуск планировали провести в 2017-м, но позже его сдвинули сначала на 2019, а затем и на 2020 год. На реализацию проекта уже потратили более 10 млрд долларов.

We need to consider all options to meet the Exploration Mission-1 target launch date of June 2020, including launching on commercial rockets. pic.twitter.com/fR5b2NzPtg

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 13 марта 2019

Как отмечал УНН, NASA будет готово высадить человека на Луну до 2028 года.

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