Airbus представив самокероване авіатаксі CityAirbus

Біля міської ратуші вперше показали прототип в оригінальному розмірі. Місто Інгольштадт — учасник проекту ЄС Urban Air Mobility, в рамках якого випробовують застосування пасажирських безпілотних літальних апаратів у містах.

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CityAirbus “виглядає доволі круто, тож тепер він тільки повинен ще літати”, зазначив міністр транспорту Німеччини Андреас Шоєр (Andreas Scheuer) під час презентації.

Airbus планує, що в майбутньому авіатаксі зможе доправляти пасажирів постійними маршрутами, наприклад, із аеропорту до центру міста. CityAirbus також можна використовувати у сфері охорони здоров’я, приміром, аби швидко перевозити медиків, донорську кров чи органи для проведення невідкладних операцій. Використання CityAirbus для польотів за індивідуальними маршрутами концерн не планує.

Розробники вбачають в авіатаксі альтернативу автомобілям і громадському транспорту, але не класичним авіаперевезенням. CityAirbus може долати близько 50 кілометрів за один політ і розвивати максимальну швидкість у 120 кілометрів за годину. “Напевно, такі транспортні засоби не літатимуть від міста до міста”, — зазначив речник Airbus Ґреґор фон Курзелль (Gregor von Kursell).

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CityAirbus почнуть тестувати в середині 2019 року. Польоти над забудованими районами нині не плануються, тому що концерн не має відповідних дозволів. В Airbus прогнозують, що розробка законодавчих норм для використання безпілотних пасажирських апаратів у ЄС триватиме щонайменше до 2025 року. “Тільки тоді авіатаксі можна буде використовувати з комерційною метою”, — зазначив речник концерну.

Довідка УНН: Airbus — найбільша в Європі авіабудівна компанія. Заводи Airbus працюють у Франції, Німеччині, Іспанії, Великобританії, Китаї та США. У лютому концерн оголосив про припинення виробництва найбільших у світі пасажирських літаків A380 через низький попит.

Нагадаємо, українські правоохоронці літатимуть на оновлених вертольотах Airbus.