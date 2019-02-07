Дві найбільші авіакомпанії домовились створити бойовий літак майбутнього
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Компанії Dassault Aviation та Airbus підписали перший дослідний контракт в рамках створення "Повітряної бойової системи майбутнього" (SCAF), в центрі якої буде бойовий літак нового покоління. Про це йдеться в поширеному в середу повідомленні компаній, передає УНН.
Про запуск спільних досліджень оголосили міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі і її колега з ФРН Урсула фон дер Ляйен. Як передбачається, дворічна дослідницька робота розпочнеться 20 лютого 2019 року і буде коштувати 65 млн євро.
“Сьогодні, в присутності колеги з Німеччини, я повідомляю вас про перший контракт про концепцію та архітектуру SCAF”, — зазначила Парлі.
У свою чергу, фон дер Ляйен звернула увагу на те, що Франція та Німеччина “поглиблюють співпрацю у власних інтересах і в інтересах Євросоюзу”.
Як вказує газета Le Figaro, в рамках досліджень передбачається визначити розміри і дизайн майбутнього військового літака, а також граничну швидкість, технічне оснащення тощо.
Як повідомляв УНН, другий новітній есмінець-“невидимка” USS Michael Monsoor класу Zumwalt (DDG-1001) був введений в експлуатацію 26 січня.