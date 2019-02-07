Дві найбільші авіакомпанії домовились створити бойовий літак майбутнього

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Компанії Dassault Aviation та Airbus підписали перший дослідний контракт в рамках створення "Повітряної бойової системи майбутнього" (SCAF), в центрі якої буде бойовий літак нового покоління. Про це йдеться в поширеному в середу повідомленні компаній, передає УНН.