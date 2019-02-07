Две крупнейшие авиакомпании договорились создать боевой самолет будущего

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73907 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100211 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 134777 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133424 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131257 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125788 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163015 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117898 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Две крупнейшие авиакомпании договорились создать боевой самолет будущего

Две крупнейшие авиакомпании договорились создать боевой самолет будущего

Киев  •  УНН

 • 17876 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Компании Dassault Aviation и Airbus подписали первый исследовательский контракт в рамках создания "Воздушной боевой системы будущего" (SCAF), в центре которой будет боевой самолет нового поколения. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении компаний, передает УНН.

О запуске совместных исследований объявили министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли и ее коллега из ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Как предполагается, двухлетняя исследовательская работа начнется 20 февраля 2019 года и будет стоить €65 млн.

“Сегодня, в присутствии коллеги из Германии, я уведомляю вас о первом контракте о концепции и архитектуре SCAF”, — отметила Парли.

В свою очередь, фон дер Ляйен обратила внимание на то, что Франция и ФРГ “углубляют сотрудничество в собственных интересах и в интересах Евросоюза”.

Как указывает газета Le Figaro, в рамках исследований предполагается определить размеры и дизайн будущего военного самолета, а также предельную скорость, техническое оснащение и др.

Как сообщал УНН, второй новейшей эсминець-“невидимка” USS Michael Monsoor класса Zumwalt (DDG-1001) был введен в эксплуатацию 26 января.

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