Українські правоохоронці літатимуть на оновлених вертольотах Airbus
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України вирішило замінити 8 з 10 французьких вертольотів H145 від компанії Airbus на машини оновленої п'ятилопастної моделі, продемонстрованої днями на виставці Heli-Expo. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу виробника вертольотів.
За словами голови МВС Арсена Авакова, Україна вже використовує інші моделі вертольотів Airbus для потреб ДСНС і Нацгвардії, а нова модифікація H145 допоможе правоохоронним органам краще виконувати їх завдання.
В новій моделі вертольотів H145 збільшена вантажопідйомність до 150 кг і покращено комфорт для пілотів та пасажирів.
В іншому умови контракту про поставку 55 вертольотів до України незмінні: МВС отримає 21 машину H225, 24 одиниці H125 і 10 H145 (8 з яких будуть оновлені).
Нагадаємо, МВС та Airbus 14 липня підписали угоду про постачання 55 вертольотів для потреб Національної поліції, Національної гвардії, прикордонників та рятувальників. Сума контракту становить 555 млн євро.