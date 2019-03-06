Украинские правоохранители будут летать на обновленных вертолетах Airbus
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Министерство внутренних дел Украины решило заменить 8 из 10 французских вертолетов H145 от компании Airbus на машины обновленной пятилопастной модели, продемонстрированной на днях на выставке Heli-Expo. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу производителя вертолетов.
По словам главы МВД Арсена Авакова, Украина уже использует другие модели вертолетов Airbus для нужд ДСНС и Нацгвардии, а новая модификация H145 поможет правоохранительным органам лучше выполнять их задания.
В новой модели вертолетов H145 увеличена грузоподъемность до 150 кг и улучшен комфорт для пилотов и пассажиров.
В остальном условия контракта о поставке 55 вертолетов в Украину неизменны: МВД получит 21 машину H225, 24 единицы H125 и 10 H145 (8 из которых будут обновлены).
Напомним, МВД и Airbus 14 июля подписали соглашение о поставках 55 вертолетов для нужд Национальной полиции, Национальной гвардии, пограничников и спасателей. Сумма контракта составляет 555 млн евро.