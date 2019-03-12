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Airbus представил самоуправляемое авиатакси CityAirbus

Airbus представил самоуправляемое авиатакси CityAirbus

Киев  •  УНН

 • 10623 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Европейский авиастроительный концерн Airbus готовит прорыв в сфере пассажирских перевозок в городах. Концерн представил разработанный в Германии прототип самоуправляемого летучего электротакси CityAirbus, которое сможет перевозить четырех пассажиров. Презентация состоялась в понедельник, 11 марта, в немецком городе Ингольштадт, которое станет тестовым полигоном для испытания таких транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

У городской ратуши впервые показали прототип оригинального размера. Город Ингольштадт - участник проекта ЕС Urban Air Mobility, в рамках которого испытывают применения пассажирских беспилотных летательных аппаратов в городах.

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CityAirbus "выглядит довольно круто, и теперь он только должен еще летать", - отметил министр транспорта Германии Андреас Шоер (Andreas Scheuer) во время презентации.

Airbus планирует, что в будущем авиатакси сможет доставлять пассажиров постоянным маршрутам, например, из аэропорта до центра города. CityAirbus можно использовать в сфере здравоохранения, например, чтобы быстро перевозить медиков, донорскую кровь или органы для проведения неотложных операций. Использование CityAirbus для полетов по индивидуальным маршрутам концерн не планирует.

Разработчики видят в авиатакси альтернативу автомобилям и общественному транспорту, но не классическим авиаперевозкам. CityAirbus может преодолевать около 50 километров за один полет и развивать максимальную скорость в 120 километров в час. "Наверное, такие транспортные средства не будут летать из города в город", - отметил представитель Airbus Грегор фон Курзелль (Gregor von Kursell).

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CityAirbus начнут тестировать в середине 2019 года. Полеты над застроенными районами сейчас не планируются, так как концерн не имеет соответствующих разрешений. В Airbus прогнозируют, что разработка законодательных норм для использования беспилотных пассажирских аппаратов в ЕС продлится как минимум до 2025 года. "Только тогда авиатакси можно будет использовать в коммерческих целях", - отметил представитель концерна.

Справка УНН: Airbus - крупнейшая в Европе авиастроительная компания. Заводы Airbus работают во Франции, Германии, Испании, Великобритании, Китае и США. В феврале концерн объявил о прекращении производства крупнейших в мире пассажирских самолетов A380 за низкого спроса.

Напомним, украинские правоохранители будут летать на обновленных вертолетах Airbus.

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