BMW і Daimler розроблятимуть автомобілі майбутнього
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Два великих німецьких автовиробники, компанія BMW та транснаціональний автобудівний концерн Daimler, дійшли згоди у об'єднанні зусиль щодо розробки і виробництва автоматизованих автомобілів майбутнього. Про це повідомляє УНН із посиланням на в прес-реліз з приводу підписання Меморандуму про взаєморозуміння.
“Daimler AG і BMW Group хочуть спільно розвивати нове технологічне покоління автоматизованого водіння”, — йдеться в документі про “довгострокове і стратегічне співробітництво”.
Зокрема, у Меморандумі йдеться про розробку нового покоління технологій для систем допомоги водієві і високоавтоматизованого водіння на автомагістралях (SAE рівня 3 і рівня 4) в Європі, США та Китаї. Такі технології хочуть запровадити на основі досвіду двох технологічних лідерів.
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Зробити це доступним планується до середини наступного десятиліття.
Повідомляється, що на першому етапі робіт буде заохочуватись розробка систем допомоги водієві, а також автоматизованого водіння по автомагістралях і функцій автоматичного паркування (до рівня SAE 4).
Компанії підкреслюють, що у розробці новітніх технологій — пріоритетом буде саме безпека під час їзди.
Як повідомляв УНН, автоконцерн Volkswagen займається формуванням альянсу з автомобілебудівною корпорацією Ford Motor Company.