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BMW и Daimler будут разрабатывать автомобили будущего

BMW и Daimler будут разрабатывать автомобили будущего

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Два крупных немецких автопроизводители, компания BMW и транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, согласились в объединении усилий по разработке и производству автоматизированных автомобилей будущего. Об этом сообщает УНН со ссылкой на в пресс-релиз по поводу подписания Меморандума о взаимопонимании.

“Daimler AG и BMW Group хотят совместно развивать новое технологическое поколение автоматизированного вождения”, — говорится в документе о “долгосрочное и стратегическое сотрудничество”.

В частности, в Меморандуме речь идет о разработке нового поколения технологий для систем помощи водителю и высокоавтоматизированного вождения на автомагистралях (SAE уровня 3 и уровня 4) в Европе, США и Китае. Такие технологии хотят ввести на основе опыта двух технологических лидеров.

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Сделать это доступным планируется к середине следующего десятилетия.

Сообщается, что на первом этапе работ будет поощряться разработка систем помощи водителю, а также автоматизированного вождения по автомагистралям и функций автоматической парковки (до уровня SAE 4).

В компаниях подчеркивают, что в разработке новейших технологий — приоритетом будет именно безопасность во время езды.

Как сообщал УНН, автоконцерн Volkswagen занимается формированием альянса с автомобилестроительной корпорацией Ford Motor Company.

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