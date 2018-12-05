Volkswagen створить альянс з Ford
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Автоконцерн Volkswagen займається формуванням альянсу з автомобілебудівною корпорацією Ford Motor Company. Про це заявив керівник Volkswagen Херберт Діс за підсумками зустрічі глав німецьких автовиробників з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у вівторок в Білому домі, повідомляє агентство Reuters, інформує УНН.
“Ми знаходимося на досить просунутій стадії переговорів і діалогу з корпорацією Ford з метою створення глобального автомобільного альянсу, що також зміцнить американську автомобільну промисловість”, — наводить агентство його слова. Він висловив упевненість, що альянс дозволить Ford зміцнити свої позиції в Європі.
За словами Діса, Volkswagen міг би в майбутньому використовувати для виробництва своїх автомобілів заводи Ford в США. “Ми, можливо, будемо використовувати потужності Ford тут, в США, щоб робити автомобілі для себе”, — додав він. Топ-менеджер також заявив, що в даний момент автоконцерн розглядає можливість будівництва свого другого заводу.
Як зазначає Reuters, раніше автовиробники повідомляли, що ведуть переговори з приводу потенційної співпраці в кількох областях.
Згідно з повідомленням прес-служби Білого дому, у вівторок Трамп зустрівся з трьома автовиробниками. В ході зустрічі з топ-менеджарамі Volkswagen, Daimler і BMW американський лідер “поділився своїм баченням, яке полягає в тому, що всі автоконцерни розміщують своє виробництво в США і створюють більш дружню ділову атмосферу”.
Нагадуємо, у жовтні BMW відкликало 66 тисяч автомобілів у Південній Кореї через несправність системи вихлопних газів.