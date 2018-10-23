BMW відкликає 66 тисяч автомобілів у Південній Кореї через несправність системи вихлопних газів

“Німецький автовиробник BMW 26 листопада приступить до відкликання 65 763 автомобілів 52 моделей”, — наголошується в заяві.

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Як вказує Yonhap, у 52 моделях, серед яких автомобілі BMW першої серії, а також Mini Cooper, виявлена ​​несправність у системі рециркуляції вихлопних газів. Ця проблема стала головною причиною загоряння двигунів BMW п’ятої серії у цьому році.

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Минулі роки ознаменувалися викриттями, перш за все, навколо дизельних автомобілів Volkswagen. Автоконцерн Volkswagen, підрозділом якого є Audi, звинувачують у США в тому, що він оснащувати дизельні автомобілі програмним забезпеченням, занижує реальні показники викидів шкідливих речовин. Завдяки даній системі автомобілі повністю відповідали прийнятим нормам. Насправді ж шкідливі викиди у рази перевищували встановлений граничний рівень забруднення повітря. Влітку минулого року Audi організувала безкоштовні сервісні послуги з метою поліпшити показники вихлопів в 850 тисячах автомобілів. За даними представника компанії, в це число увійшли і ті машини, які зараз підлягають відкликанню за указом автомобільного управління ФРН.

У вересні стало відомо, що Європейська комісія відкрила поглиблене розслідування, щоб з’ясувати, чи мала місце змова між німецькими компаніями-автовиробниками BMW, Daimler та VW (Volkswagen, Audi, Porsche), яких підозрюють у порушенні антимонопольних правил ЄС з метою уникнення конкуренції в сфері розробки та впровадження технології очищення викидів бензинових і дизельних легкових автомобілів.