У США через "дизельний скандал" позиваються проти BMW
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. До суду американського штату Нью-Джерсі подали позов проти німецького автомобілебудівника BMW. Компанію звинувачують у маніпуляції даними про вихлопи в дизельних автомобілях, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Позов подала юридична фірма Hagens Berman, яка стоїть також за низкою інших подібних колективних судових скарг користувачів проти Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler та Ford.
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У позові йдеться про “десятки тисяч” автомобілів моделей X5 та 335d, випущених між 2009 та 2013 роками. BMW звинувачують у тому, що допустимі показники шкідливих викидів у цих автомобілях були перевищені до 27 разів. Закиди лунають також на адресу компанії Bosch, яка є постачальником відповідного програмного забезпечення, і яка була також залучена до “дизельного скандалу” з Volkswagen.
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У BMW поки не прокоментували ситуацію. У лютому баварський автоконцерн повідомляв Федеральному управлінню з питань транспортних засобів ФРН про дефектне програмне забезпечення, встановлене приблизно на 11 тисяч автомобілів, нагадує Reuters. У BMW пояснили, що це було зроблено помилково і не є маніпуляцією даними про очистку вихлопних газів.
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Нагадаємо, німецький автовиробник Volkswagen в 2016 році за кількістю проданих автомобілів обійшов свого японського конкурента Toyota.