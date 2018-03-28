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В США из-за "дизельного скандала" судятся против BMW

В США из-за "дизельного скандала" судятся против BMW

Киев  •  УНН

 • 16137 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В суд американского штата Нью-Джерси подали иск против немецкого автомобилестроителя BMW. Компанию обвиняют в манипуляции данными о выхлопах в дизельных автомобилях, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Иск подала юридическая фирма Hagens Berman, которая стоит также по ряду других подобных коллективных судебных жалоб пользователей против Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler и Ford.

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В иске говорится о “десятках тысяч” автомобилей моделей X5 и 335d, выпущенных между 2009 и 2013 годами. BMW обвиняют в том, что допустимые показатели вредных выбросов в этих автомобилях были превышены в 27 раз. Упреки звучат также в адрес компании Bosch, которая является поставщиком соответствующего программного обеспечения, и которая была также вовлечена в “дизельного скандала” с Volkswagen.

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В BMW пока не прокомментировали ситуацию. В феврале баварский автоконцерн сообщал Федеральному управлению по вопросам транспортных средств ФРГ о дефектное программное обеспечение, установленное примерно на 11 тыс. автомобилей, напоминает Reuters. В BMW объяснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об очистке выхлопных газов.

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Напомним, немецкий автопроизводитель Volkswagen в 2016 году по количеству проданных автомобилей обошел своего японского конкурента Toyota.

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