В США из-за "дизельного скандала" судятся против BMW

Иск подала юридическая фирма Hagens Berman, которая стоит также по ряду других подобных коллективных судебных жалоб пользователей против Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler и Ford.

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В иске говорится о “десятках тысяч” автомобилей моделей X5 и 335d, выпущенных между 2009 и 2013 годами. BMW обвиняют в том, что допустимые показатели вредных выбросов в этих автомобилях были превышены в 27 раз. Упреки звучат также в адрес компании Bosch, которая является поставщиком соответствующего программного обеспечения, и которая была также вовлечена в “дизельного скандала” с Volkswagen.

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В BMW пока не прокомментировали ситуацию. В феврале баварский автоконцерн сообщал Федеральному управлению по вопросам транспортных средств ФРГ о дефектное программное обеспечение, установленное примерно на 11 тыс. автомобилей, напоминает Reuters. В BMW объяснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об очистке выхлопных газов.

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Напомним, немецкий автопроизводитель Volkswagen в 2016 году по количеству проданных автомобилей обошел своего японского конкурента Toyota.