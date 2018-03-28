В США из-за "дизельного скандала" судятся против BMW
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В суд американского штата Нью-Джерси подали иск против немецкого автомобилестроителя BMW. Компанию обвиняют в манипуляции данными о выхлопах в дизельных автомобилях, сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Иск подала юридическая фирма Hagens Berman, которая стоит также по ряду других подобных коллективных судебных жалоб пользователей против Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler и Ford.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Volkswagen отзовет более 33 тыс. автомобилей в Китае из-за проблем с дренажным клапаном
В иске говорится о “десятках тысяч” автомобилей моделей X5 и 335d, выпущенных между 2009 и 2013 годами. BMW обвиняют в том, что допустимые показатели вредных выбросов в этих автомобилях были превышены в 27 раз. Упреки звучат также в адрес компании Bosch, которая является поставщиком соответствующего программного обеспечения, и которая была также вовлечена в “дизельного скандала” с Volkswagen.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Германии отзывают 127 тыс. дизельных Audi — Bild am Sonntag
В BMW пока не прокомментировали ситуацию. В феврале баварский автоконцерн сообщал Федеральному управлению по вопросам транспортных средств ФРГ о дефектное программное обеспечение, установленное примерно на 11 тыс. автомобилей, напоминает Reuters. В BMW объяснили, что это было сделано по ошибке и не является манипуляцией данными об очистке выхлопных газов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Китае отозвали рекордные 20 млн автомобилей в 2017 году из-за проблем с качеством
Напомним, немецкий автопроизводитель Volkswagen в 2016 году по количеству проданных автомобилей обошел своего японского конкурента Toyota.