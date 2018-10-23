BMW отзывает 66 тысяч автомобилей в Южной Корее из-за неисправности системы выхлопных газов

“Германский автопроизводитель BMW 26 ноября приступит к отзыву 65 763 автомобилей 52 моделей”, — отмечается в заявлении.

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Как указывает Yonhap, в 52 моделях, среди которых автомобили BMW первой серии, а также Mini Cooper, обнаружена неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов. Эта проблема стала главной причиной возгорания двигателей BMW пятой серии в этом году.

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Прошедшие годы ознаменовались разоблачениями, прежде всего, вокруг дизельных автомобилей Volkswagen. Автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащать дизельные автомобили программным обеспечением, занижает реальные показатели выбросов вредных веществ. Благодаря данной системе автомобили полностью соответствовали принятым нормам. На самом деле вредные выбросы в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха. Летом прошлого года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов в 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

В сентябре стало известно, что Европейская комиссия начала углубленное расследование, чтобы выяснить, имел ли место сговор между немецкими компаниями-автопроизводителями BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche), которых подозревают в нарушении антимонопольных правил ЕС во избежание конкуренции в сфере разработки и внедрения технологии очистки выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Еврокомиссии.