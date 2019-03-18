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Китай создает беспилотник на солнечных батареях для экстренной связи

Киев • УНН

 • 10869 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) занимается разработкой беспилотного летательного аппарата на солнечных батареях для обеспечения экстренной связи и длительных наблюдений за земной поверхностью с большой высоты. Об этом сообщила в понедельник газета China Daily, передает УНН.

Китай создает беспилотник на солнечных батареях для экстренной связи

По данным издания, новая технология уже почти готова, сейчас разработка находится на стадии проведения экспериментальных полетов. Беспилотник сможет подниматься в стратосферу на высоту более 20 км, то есть гораздо выше слоев атмосферы, используемых для коммерческих авиаперевозок. Ожидается, что его можно будет использовать без перерыва как минимум неделю. В дневное время аппарат бесперебойно подпитывается солнечной энергией, поскольку полет постоянно проходит выше уровня облаков.

"В целом мы добились хорошего прогресса", - отметил один из ключевых руководителей китайской программы "Фейюнь", в задачи которой входит формирование к 2020 году целой сети из таких беспилотников.

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Аппарат, на котором будет устанавливаться специальное оборудование, предназначенное для ряда задач, обычно выполняемых с помощью спутников, в том числе для обеспечения телекоммуникаций, телефонии и выхода в интернет. Он будет использоваться людьми, находящимися в отдаленных уголках планеты, в частности, на островах и в горах. Беспилотник изготовлен из легких композитных материалов, имеет стандартизированную конструкцию и может применяться с минимальными затратами. Как сообщили разработчики, в 2018 году корпорация провела в воздухе уже более 100 испытаний этой новой технологии.

"Следующим шагом будет тестирование этих беспилотников для нужд экстренной связи в открытом море. Одновременно начнется первый этап по масштабному экспериментальному внедрению программы "Фейюнь", - рассказал журналистам глава 3-й Пекинской академии CASIC Чжан Хунвэня, курирующий работы по функциональной оптимизации новинки.

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Китайские конструкторы занимаются созданием аппаратов, предназначенных для стратосферы (20-50 км), а также мезосферы (50-85 км) - довольно мало изученной "мертвой зоны", где воздух очень разряжен и не способен поддерживать самолеты. КНР в ближайшем будущем планирует активно осваивать "ближний космос" - атмосферу ниже линии Кармана (100 км), после пересечения которой возможны только полеты по баллистической траектории.

Как сообщал УНН, два больших немецких автопроизводители, компания BMW и транснациональный автосборочные концерн Daimler, согласились в объединении усилий по разработке и производству автоматизированных автомобилей будущего.

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