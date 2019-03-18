Китай создает беспилотник на солнечных батареях для экстренной связи

По данным издания, новая технология уже почти готова, сейчас разработка находится на стадии проведения экспериментальных полетов. Беспилотник сможет подниматься в стратосферу на высоту более 20 км, то есть гораздо выше слоев атмосферы, используемых для коммерческих авиаперевозок. Ожидается, что его можно будет использовать без перерыва как минимум неделю. В дневное время аппарат бесперебойно подпитывается солнечной энергией, поскольку полет постоянно проходит выше уровня облаков.

"В целом мы добились хорошего прогресса", - отметил один из ключевых руководителей китайской программы "Фейюнь", в задачи которой входит формирование к 2020 году целой сети из таких беспилотников.

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Аппарат, на котором будет устанавливаться специальное оборудование, предназначенное для ряда задач, обычно выполняемых с помощью спутников, в том числе для обеспечения телекоммуникаций, телефонии и выхода в интернет. Он будет использоваться людьми, находящимися в отдаленных уголках планеты, в частности, на островах и в горах. Беспилотник изготовлен из легких композитных материалов, имеет стандартизированную конструкцию и может применяться с минимальными затратами. Как сообщили разработчики, в 2018 году корпорация провела в воздухе уже более 100 испытаний этой новой технологии.

"Следующим шагом будет тестирование этих беспилотников для нужд экстренной связи в открытом море. Одновременно начнется первый этап по масштабному экспериментальному внедрению программы "Фейюнь", - рассказал журналистам глава 3-й Пекинской академии CASIC Чжан Хунвэня, курирующий работы по функциональной оптимизации новинки.

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Китайские конструкторы занимаются созданием аппаратов, предназначенных для стратосферы (20-50 км), а также мезосферы (50-85 км) - довольно мало изученной "мертвой зоны", где воздух очень разряжен и не способен поддерживать самолеты. КНР в ближайшем будущем планирует активно осваивать "ближний космос" - атмосферу ниже линии Кармана (100 км), после пересечения которой возможны только полеты по баллистической траектории.

Как сообщал УНН, два больших немецких автопроизводители, компания BMW и транснациональный автосборочные концерн Daimler, согласились в объединении усилий по разработке и производству автоматизированных автомобилей будущего.