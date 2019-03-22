У США почали випробування швидкісного вертольота розробленого компаніями Sikorsky та Boeing
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Бойовий вертоліт-прообраз наступного покоління DEFIANT, розроблений конструкторами американських компаній Sikorsky, Lockheed Martin і Boeing, зробив в четвер перший випробувальний політ над полігоном в Уест-Палм-Біч (штат Флорида). Про це йдеться в спільному повідомленні трьох компаній, розміщеному на сайті Boeing, передає УНН.
“Ясно те, що вертоліт DEFIANT завдяки своїми експлуатаційними якостями, швидкості і маневреності реально змінить правила гри на полі бою. Ми чекаємо можливості продемонструвати чудові якості цього зразка повітряної техніки Армії США (сухопутним військам)”, — зазначив віце-президент дочірньої компанії Boeing Vertical Lift Девід Куперсмит.
Він уточнив, що у нової машини є два несучих коаксіальних гвинта і унікальну конструкцію хвостової частини. Дана особливість являє собою “ривок вперед” в американських технологіях, призначених для збільшення швидкості і дальності польоту без дозаправки вертольотів військового зразка, додав Куперсмит.
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“DEFIANT сконструйований так, щоб літати на швидкості майже вдвічі більшій, ніж звичайні вертольоти, і на вдвічі більшу дальність, зберігаючи при цьому найкращі, якщо навіть не ще краще, характеристики в режимі переміщення на низьких швидкостях і висіння звичайних вертольотів”, — зазначив віце -президент Sikorsky Future Vertical Lift Ден Спур.
Він висловив захоплення можливостями нового вертольота в умовах, які вимагають “максимуму маневреності, виживання і експлуатаційної гнучкості”.
Boeing інформувала, що випробування DEFIANT повинні дозволити згодом почати серійний випуск вертольотів на його базі. Їх введення в експлуатацію планується на початок 2030 х.
Нагадаємо, китайська корпорація аерокосмічної науки і промисловості (CASIC) займається розробкою безпілотного літального апарату на сонячних батареях для забезпечення екстреного зв’язку і тривалих спостережень за земною поверхнею з великої висоти.