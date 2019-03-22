У США почали випробування швидкісного вертольота розробленого компаніями Sikorsky та Boeing

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 23363 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 56390 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 54403 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 69806 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 87127 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 85069 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 168479 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99068 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72188 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 326893 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1.2м/с
68%
Популярнi новини

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14747 перегляди

Буде суттєве фінансування систем РЕБ: Зеленський доручив уряду ухвалити рішення й посилити захист прифронтових громад

11 квітня, 16:44 • 17146 перегляди

До експлуатації в ЗСУ допустили FPV-дрони "Рарог-10": що про них відомо

11 квітня, 17:36 • 16552 перегляди

Ексначштабу “Азову” Кротевича прибрали із президентського Указу про нагородження? У Нацгвардії відреагували

11 квітня, 17:55 • 15638 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 34730 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 168479 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 326893 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 260305 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 371340 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 382061 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 23365 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 14786 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 20573 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26546 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47411 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У США почали випробування швидкісного вертольота розробленого компаніями Sikorsky та Boeing

Київ • УНН

 • 46275 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Бойовий вертоліт-прообраз наступного покоління DEFIANT, розроблений конструкторами американських компаній Sikorsky, Lockheed Martin і Boeing, зробив в четвер перший випробувальний політ над полігоном в Уест-Палм-Біч (штат Флорида). Про це йдеться в спільному повідомленні трьох компаній, розміщеному на сайті Boeing, передає УНН.

У США почали випробування швидкісного вертольота розробленого компаніями Sikorsky та Boeing

“Ясно те, що вертоліт DEFIANT завдяки своїми експлуатаційними якостями, швидкості і маневреності реально змінить правила гри на полі бою. Ми чекаємо можливості продемонструвати чудові якості цього зразка повітряної техніки Армії США (сухопутним військам)”, — зазначив віце-президент дочірньої компанії Boeing Vertical Lift Девід Куперсмит.

Він уточнив, що у нової машини є два несучих коаксіальних гвинта і унікальну конструкцію хвостової частини. Дана особливість являє собою “ривок вперед” в американських технологіях, призначених для збільшення швидкості і дальності польоту без дозаправки вертольотів військового зразка, додав Куперсмит.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Airbus представив самокероване авіатаксі CityAirbus

“DEFIANT сконструйований так, щоб літати на швидкості майже вдвічі більшій, ніж звичайні вертольоти, і на вдвічі більшу дальність, зберігаючи при цьому найкращі, якщо навіть не ще краще, характеристики в режимі переміщення на низьких швидкостях і висіння звичайних вертольотів”, — зазначив віце -президент Sikorsky Future Vertical Lift Ден Спур.

Він висловив захоплення можливостями нового вертольота в умовах, які вимагають “максимуму маневреності, виживання і експлуатаційної гнучкості”.

Boeing інформувала, що випробування DEFIANT повинні дозволити згодом почати серійний випуск вертольотів на його базі. Їх введення в експлуатацію планується на початок 2030 х.

Нагадаємо, китайська корпорація аерокосмічної науки і промисловості (CASIC) займається розробкою безпілотного літального апарату на сонячних батареях для забезпечення екстреного зв’язку і тривалих спостережень за земною поверхнею з великої висоти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,364.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,562.23