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В США опасаются введения Китаем бесполетной зоны над Тайванем из-за визита Пелоси

В США опасаются введения Китаем бесполетной зоны над Тайванем из-за визита Пелоси

Киев • УНН

 • 116700 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Представители администрации президента США Джо Байдена обеспокоены тем, что Китай может попытаться объявить запретную зону для полетов над Тайванем в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, попытаясь сорвать поездку, что потенциально может усилить напряжение в регионе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на одного из чиновников, сообщает УНН.

Детали 

По его мнению, с целью помешать Пелоси посетить Тайвань, Китай может направить свои истребители в зону противовоздушной обороны Тайваня, что может вызвать ответ со стороны Тайваня и США. Однако представитель Белого дома не уточнил, как именно будут отвечать страны.

Как отмечается, в последние месяцы Китай неоднократно отправлял военные самолеты в зону противовоздушной обороны Тайваня, что не является нарушением норм международного права. Но, как правило, это приводит к тому, что Тайвань принимает меры предосторожности, иногда поднимая в воздух собственные истребители. Китайские самолеты не входили в территориальное воздушное пространство острова – территорию, простирающуюся на 12 морских миль от его береговой линии. Госдепартамент призвал Китай прекратить устрашение Тайваня.

Согласно трем источникам, знакомым с процессом планирования дипломатических визитов, Пелоси собиралась на Тайвань в ближайшие недели. Однако, если в преддверии вылета будет существовать угроза военного столкновения воздушных сил Тайваня и Китая, визит Пэлоси снова может не состояться.

В последние месяцы напряжение между Вашингтоном и Пекином из-за вопроса Тайваня обострилось. Коммунистическая партия Китая в течение длительного времени заявляла, что Тайвань под демократическим правлением является частью его территории, и неоднократно обещала "воссоединиться" с островом с 24-миллионным населением. В свою очередь, США взяли на себя обязательство обеспечить Тайвань средствами для самообороны.

Дополнение 

Издание Global Times сообщает со ссылкой на экспертов, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей неотъемлемой территорией.

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