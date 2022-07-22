У США побоюються введення Китаєм безпольотної зони над Тайванем через візит Пелосі

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На його думку, з метою завадити Пелосі відвідати Тайвань, Китай може направити свої винищувачі в зону протиповітряної оборони Тайваню, що може викликати відповідь з боку Тайваню та США. Однак представник Білого дому не уточнив, як саме відповідатимуть країни.

Як зазначається, протягом останніх місяців Китай неодноразово відправляв військові літаки в зону протиповітряної оборони Тайваню, що не є порушенням норм міжнародного права. Але, зазвичай, це призводить до того, що Тайвань вживає запобіжних оборонних заходів, іноді піднімаючи у повітря власні винищувачі. Китайські літаки не входили в територіальний повітряний простір острова - територію, що простягається на 12 морських миль від його берегової лінії. Держдепартамент закликав Китай припинити залякування Тайваню.

Згідно з трьома джерелами, знайомими з процесом планування дипломатичних візитів, Пелосі збиралася на Тайвань найближчими тижнями. Проте, якщо напередодні вильоту існуватиме загроза військового зіткнення повітряних сил Тайваню та Китаю, візит Пелосі знову може не відбутися.

Останніми місяцями напруга між Вашингтоном і Пекіном через питання Тайваню загострилася. Комуністична партія Китаю протягом тривалого часу заявляла, що Тайвань під демократичним правлінням є частиною його території, і неодноразово обіцяла "возз’єднатися" з островом з 24-мільйонним населенням. Своєю чергою, США взяли на себе зобов’язання забезпечити Тайвань засобами для самооборони.

Доповнення

Видання Global Times повідомляє з посиланням на експертів, що Пекін може дати військову та стратегічну відповідь на візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю невід'ємною територією.