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Китай і США за крок від великої війни через рішення Байдена по Тайваню - Global Times

Китай і США за крок від великої війни через рішення Байдена по Тайваню - Global Times

Київ • УНН

 • 458340 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Видання Global Times повідомляє з посиланням на експертів, що Пекін може дати військову та стратегічну відповідь на візит спікера палати представників конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань, який Китай вважає своєю невід'ємною територією, передає УНН.

82-річна спікер Пелосі, стане найвищим американським законодавцем, який відвідав острів з того часу, як один з її попередників на посаді спікера, республіканець Ньют Гінгріч, побував на острові в 1997 році.

Деталі

Як повідомляє Financial Times у вівторок, шість людей, знайомих із ситуацією, сказали, що Пелосі візьме із собою делегацію на Тайвань у серпні. На думку китайських фахівців, такий крок з боку Сполучених Штатів розглядатиметься як провокація стратегічного рівня.

"Китай рішуче виступає проти офіційних обмінів думками між владою США та Тайваню у будь-якій формі. Як невід'ємна частина уряду США Конгрес США повинен суворо дотримуватись політики одного Китаю, яку проводить США. Якщо спікер палати представників Пелосі відвідає Тайвань, це буде серйозним порушенням принципу одного Китаю та положень трьох спільних китайсько-американських комюніке", - сказав представник МЗС Китаю.

Китайські експерти заявили, що якщо візит відбудеться, то це буде "провокація на стратегічному рівні", тому відповідь безперечно буде "не тільки військовою, а й стратегічною", а наслідки будуть важкими для США.

Доповнення

8 квітня посольство Китаю в США закликало Вашингтон скасувати поїздку Пелосі до Тайваню.

Відродження запланованого турне Пелосі Тайванем сталося після того, як уряд США схвалив продаж зброї на суму 108 мільйонів доларів як технічну підтримку владі Тайваню.

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