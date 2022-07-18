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Китай вимагає від США скасувати угоду з Тайванем про продаж зброї на суму 108 млн доларів

Китай вимагає від США скасувати угоду з Тайванем про продаж зброї на суму 108 млн доларів

Київ • УНН

 • 182081 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Китай вимагає, щоб Сполучені Штати негайно скасували останній продаж зброї Тайваню, повідомила в понеділок китайська державна телекомпанія CCTV з посиланням на міністерство національної оборони країни, пише УНН.

Деталі

У п'ятницю Пентагон заявив, що Держдепартамент США схвалив потенційний продаж військово-технічної допомоги Тайваню на суму близько 108 мільйонів доларів.

Контекст

Китай і Тайвань розкололися під час громадянської війни у ​​1949 році, і Китай загрожує застосувати силу, щоб анексувати острівну республіку.

Незважаючи на відсутність офіційних дипломатичних зв'язків, Вашингтон є найсильнішим покровителем Тайваню та джерелом зброї, і законодавство США вимагає, щоб вони розглядали загрози для острова як питання, що викликають «серйозну стурбованість».

Войовничий тон, особливо щодо Тайваню, типовий для китайських офіційних осіб під час зустрічей зі своїми американськими колегами, що відбиває загальне погіршення двосторонніх відносин.

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