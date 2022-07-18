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Китай требует от США отменить соглашение с Тайванем о продаже оружия на сумму 108 млн долларов

Китай требует от США отменить соглашение с Тайванем о продаже оружия на сумму 108 млн долларов

Киев • УНН

 • 182079 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Китай требует, чтобы Соединенные Штаты немедленно отменили последнюю продажу оружия Тайваню, сообщила в понедельник китайская государственная телекомпания CCTV со ссылкой на министерство национальной обороны страны, пишет УНН.

Детали

В пятницу Пентагон заявил, что Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу военно-технической помощи Тайваню на сумму около 108 миллионов долларов.

Контекст

Китай и Тайвань раскололись во время гражданской войны в 1949 году, и Китай угрожает применить силу, чтобы аннексировать островную республику.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, Вашингтон является сильнейшим покровителем Тайваня и источником оружия, и законодательство США требует, чтобы они рассматривали угрозы для острова как вопросы, что вызывают «серьезную обеспокоенность».

Воинственный тон, особенно в отношении Тайваня, типичен для китайских официальных лиц во время встреч со своими американскими коллегами, что отражает всеобщее ухудшение двусторонних отношений.

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