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Китай и США в шаге от великой войны из-за решения Байдена по Тайваню - Global Times

Китай и США в шаге от великой войны из-за решения Байдена по Тайваню - Global Times

Киев • УНН

 • 458336 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Издание Global Times сообщает со ссылкой на экспертов, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей неотъемлемой территорией, передает УНН.

82-летний спикер Пелоси, станет самым высоким американским законодателем, посетившим остров с тех пор, как один из ее предшественников в должности спикера, республиканец Ньют Гингрич, побывал на острове в 1997 году.

Детали

Как сообщает Financial Times во вторник, шесть человек, знакомых с ситуацией, сказали, что Пелоси возьмет с собой делегацию на Тайвань в августе. По мнению китайских специалистов, подобный шаг со стороны Соединенных Штатов будет рассматриваться как провокация стратегического уровня.

"Китай решительно выступает против официальных обменов мнениями между властями США и Тайваня в любой форме. Как неотъемлемая часть правительства США Конгресс США должен строго соблюдать политику одного Китая, которую проводит США. Если спикер палаты представителей Пелоси посетит Тайвань, это будет серьезным нарушением принципа одного Китая и положений трех совместных китайско-американских коммюнике", - сказал представитель МИД Китая.

Китайские эксперты заявили, что если визит состоится, то это будет "провокация на стратегическом уровне", поэтому ответ, безусловно, будет "не только военным, но и стратегическим", а последствия будут тяжелыми для США.

Дополнение

8 апреля посольство Китая в США призвало Вашингтон отменить поездку Пелоси на Тайвань.

Возрождение запланированного турне Пелоси Тайванем произошло после того, как правительство США одобрило продажу оружия на сумму 108 миллионов долларов как техническую поддержку властям Тайваня.

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