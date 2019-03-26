В США обнародуют доклад спецпрокурора Мюллера - Минюст США

Министр юстиции Уильям Барр определяет, какие именно части доклада можно опубликовать. Публикация документа вполне невозможна по закону, поскольку текст содержит конфиденциальную информацию.

Напомним, 24 марта Барр предоставил Конгресса США краткий отчет на четырех страницах, который он составил по итогам доклада. Главным из выводов была отсутствие доказательств сговора команды Дональда Трампа с Россией перед президентскими выборами в 2016 году.

Оппоненты Трампа требуют опубликовать доклад полностью, подчеркивая, что Барр может быть ангажирован, поскольку был назначен на должность самим Трампом.

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Как сообщал УНН, ранее лидер большинства в сенате США Митч Макконнелл заблокировал вторую попытку демократов принять меры, направленные на то, чтобы подтолкнуть министерство юстиции США до публикации доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США.