У США оприлюднять доповідь спецпрокурора Мюллера – Мін'юст США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Міністерство юстиції США найближчим часом опублікує основну частину доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. Як повідомляє Reuters з посиланням на представника відомства, для цього знадобляться “тижні, а не місяці”, передає УНН.
Міністр юстиції Вільям Барр визначає, які саме частини доповіді можна опублікувати. Публікація документа цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.
24 березня Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Головним із висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році.
Опоненти Трампа вимагають опублікувати доповідь повністю, наголошуючи, що Барр може бути заангажований, оскільки був призначений на посаду Трампом.
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Як повідомляв УНН, раніше лідер більшості у сенаті США Мітч Макконнелл заблокував другу спробу демократів вжити заходів, спрямованих на те, щоб підштовхнути міністерство юстиції США до публікації доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США.