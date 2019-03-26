Сенат США заблокував оприлюднення розслідування Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Лідер більшості у сенаті США Мітч Макконнелл заблокував другу спробу демократів вжити заходів, спрямованих на те, щоб підштовхнути міністерство юстиції США до публікації доповіді спеціального прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Про це УНН повідомляє з посиланням на Голос Америки.
Раніше цього місяця палата представників США 420 голосами підтримала оприлюднення звіту Мюллера.
У неділю генеральний прокурор США Вільям Барр повідомив конгресу США, що Мюллер прийшов до висновку, що американський президент Дональд Трамп не вступав у змову з Росією, щоб вплинути на результат виборів 2016 року.
Трамп прокоментував підсумки розслідування Мюллера.