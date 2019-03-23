Генпрокурор США поки не прийняв рішення про публікацію доповіді Мюллера

КИЇВ. 23 березня. УНН. Генпрокурор США Вільям Барр може ознайомити конгрес з основними висновками з доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, підготовленого за підсумками розслідування ймовірного втручання Росії у вибори, на найближчих вихідних. Про це йдеться в листі Барра керівникам комітетів з юридичних справ палати представників і Сенату, опублікованому CNN, повідомляє УНН.