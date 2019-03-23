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Генпрокурор США поки не прийняв рішення про публікацію доповіді Мюллера

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Генпрокурор США Вільям Барр може ознайомити конгрес з основними висновками з доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, підготовленого за підсумками розслідування ймовірного втручання Росії у вибори, на найближчих вихідних. Про це йдеться в листі Барра керівникам комітетів з юридичних справ палати представників і Сенату, опублікованому CNN, повідомляє УНН.

Генпрокурор США поки не прийняв рішення про публікацію доповіді Мюллера

Барр додав, що має намір проконсультуватися з заступником генпрокурора Родом Розенстайном, “щоб визначити, яка інформація зі звіту може бути передана конгресу і громадськості відповідно до закону”.

Генпрокурор підкреслив, що прихильний “до максимально можливої прозорості” і пообіцяв інформувати про хід його роботи з доповіддю Мюллера.

22 березня американський Мін’юст оголосив, що розслідування Мюллера офіційно завершено. Спецпрокурор передав доповідь за його підсумками Барру. Білий дім заявив, що не отримував документ Мюллера і не був проінформований про нього.

Адвокати президента США Дональда Трампа привітали завершення розслідування і виявили бажання ознайомитися зі змістом доповіді Мюллера до її можливої ​​публікації. У свою чергу, лідери демократів в конгресі спікер палати представників Ненсі Пелосі і сенатор Чак Шумер закликали Барра оприлюднити доповідь цілком і не надавати Трампу можливості попередньо ознайомитися з документом.

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