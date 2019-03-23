Юристи Трампа задоволені підготовкою доповіді Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Адвокати президента США Рудольф Джуліані та Джей Секулов в п’ятницю висловили задоволення у зв’язку з тим, що спецпрокурор Роберт Мюллер підготував доповідь за підсумками розслідування втручання РФ у американські вибори і передав його голові мін’юсту, повідомляє УНН.
“Ми задоволені тим, що апарат спецпрокурора передав доповідь генпрокурора, згідно з правилами. Генпрокурор (США Вільям) Барр вирішить, які кроки слід зробити далі”, — наводить текст заяви телеканал NBC.
Як зазначав УНН, спеціальний радник Роберт Мюллер в п’ятницю завершив своє майже дворічне розслідування відносно президента США Дональда Трампа і Росії і направив свою доповідь генеральному прокурору США Вільяму Барру. Ніяких подробиць про результати розслідування Мюллера поки не було опубліковано, але Барр сказав, що, можливо, зможе проінформувати лідерів Конгресу про доповідь вже в ці вихідні.