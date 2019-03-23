Юристы Трампа довольны подготовкой доклада Мюллера

“Мы довольны тем, что аппарат спецпрокурора передал доклад генпрокурору, согласно правилам. Генпрокурор (США Уильям) Барр решит, какие шаги следует предпринять далее”, — приводит текст заявления телеканал NBC.

Как отмечал УНН, специальный советник Роберт Мюллер в пятницу завершил свое почти двухлетнее расследование в отношении президента США Дональда Трампа и России и направил свой доклад генеральному прокурору США Уильяму Барру. Никаких подробностей о результатах расследования Мюллера пока не было опубликовано, но Барр сказал, что, возможно, сможет проинформировать лидеров Конгресса о докладе уже в эти выходные.