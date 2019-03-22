Мюллер передав генпрокурору США досьє на Трампа і його зв'язки з Росією

КИЇВ. 23 березня. УНН. Спеціальний радник Роберт Мюллер в п'ятницю завершив своє майже дворічне розслідування відносно президента США Дональда Трампа і Росії і направив свою доповідь генеральному прокурору США Вільяму Барру. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.