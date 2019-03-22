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Мюллер передав генпрокурору США досьє на Трампа і його зв'язки з Росією

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Спеціальний радник Роберт Мюллер в п'ятницю завершив своє майже дворічне розслідування відносно президента США Дональда Трампа і Росії і направив свою доповідь генеральному прокурору США Вільяму Барру. Про це повідомляє УНН з посиланням на NBC News.

Мюллер передав генпрокурору США досьє на Трампа і його зв'язки з Росією

Ніяких подробиць про результати розслідування Мюллера поки не було опубліковано, але Барр сказав, що, можливо, зможе проінформувати лідерів Конгресу про доповідь вже в ці вихідні.

"Я вивчаю цей звіт і очікую, що зможу повідомити вам про основні висновки спеціального радника вже в ці вихідні", - написав Барр в листі групі законодавців в судових комітетах Палати представників і Сенату.

Барр також додав в своєму листі, що розслідування Мюллера було проведено належним чином. Барр зазначив, що він буде зобов'язаний проінформувати лідера Конгресу, якщо Мюллер зробив щось "недоречне або необгрунтоване".

Адвокати Трампа Руді Джуліані і Джей Секулоу виступили із заявою, в якій говориться: "Ми раді, що управління спеціального юрисконсульта представило свою доповідь генеральному прокурору відповідно до правил. Генеральний прокурор Барр визначить відповідні наступні кроки".

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила в Twitter, що Білий дім ще не бачив звіту.

В результаті розслідування Мюллера були пред'явлені звинувачення 34 людям.

Нагадаємо, Палата представників 14 березня практично одноголосно підтримала резолюцію, що закликає оприлюднити підсумковий доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування по "російській справі".

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