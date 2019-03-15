Палата представників США закликала оприлюднити доповідь Мюллера по російській справі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Палата представників 14 березня практично одноголосно підтримала резолюцію, що закликає оприлюднити підсумковий доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування по "російській справі". Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Цей символічний жест покликаний переконати генерального прокурора Вільяма Барра оприлюднити якомога більше інформації по завершенні розслідування, яке наближається до кінця.
Резолюція, яку просували демократи, була прийнята 420 голосами проти 0. Законодавці від обох партій наполягають на необхідності в якійсь формі ознайомити громадськість з результатами розслідування, при цьому потай сподіваючись, що висновки доповіді виявляться їм вигідні.
Резолюція, яка не має обов'язкової сили, закликає оприлюднити доповідь, яку Мюллер представить Барру, за винятком засекречених матеріалів, а також представити повний текст доповіді Конгресу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що доповідь спеціального прокурора Роберта Мюллера за підсумками проведеного ним розслідування приписуваних Росії спроб втручання в американські президентські вибори буде носити конфіденційний характер, і вона може не бути розголошеною.