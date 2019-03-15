Палата представителей США призвала обнародовать доклад Мюллера по российскому делу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Палата представителей 14 марта практически единогласно поддержала резолюцию, призывающую обнародовать итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по "российскому делу". Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Этот символический жест призван убедить генерального прокурора Уильяма Барра обнародовать как можно больше информации по завершении расследования, которое близится к концу.
Резолюция, которую продвигали демократы, была принята 420 голосами против 0. Законодатели от обеих партий настаивают на необходимости в какой-то форме ознакомить общественность с результатами расследования, при этом втайне надеясь, что выводы доклада окажутся выгодны их стороне.
Резолюция, не имеющая обязательной силы, призывает обнародовать доклад, который Мюллер представит Барру, за исключением засекреченных материалов, а также представить полный текст доклада Конгрессу.
Напомним, ранее сообщалось, что доклад специального прокурора Роберта Мюллера по итогам проведенного им расследования приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы будут носить конфиденциальный характер, и он может не быть разглашен.