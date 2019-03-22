Мюллер передал генпрокурору США досье на Трампа и его связи с Россией

Никаких подробностей о результатах расследования Мюллера пока не было опубликовано, но Барр сказал, что, возможно, сможет проинформировать лидеров Конгресса о докладе уже в эти выходные.

"Я изучаю этот отчет и ожидаю, что смогу сообщить вам об основных выводах специального советника уже в эти выходные", - написал Барр в письме в пятницу группе законодателей в судебных комитетах Палаты представителей и Сената.

Барр также заключил в своем письме, что расследование Мюллера было проведено должным образом. Барр отметил, что он будет обязан проинформировать лидера Конгресса, если Мюллер сделал что-то "неуместное или необоснованное".

Адвокаты Трампа Руди Джулиани и Джей Секулоу выступили с заявлением, в котором говорится: "Мы рады, что управление специального юрисконсульта представило свой доклад Генеральному прокурору в соответствии с правилами. Генеральный прокурор Барр определит соответствующие следующие шаги".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила в Twitter, что Белый дом еще не видел отчета.

В результате расследования Мюллера были предъявлены обвинения 34 людям.

Напомним, Палата представителей 14 марта практически единогласно поддержала резолюцию, призывающую обнародовать итоговый доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование по "российскому делу".