Генпрокурор США пока не принял решение о публикации доклада Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Генпрокурор США Уильям Барр может ознакомить конгресс с основными выводами из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, подготовленного по итогам завершившегося расследования предполагаемого вмешательства России в выборы, на ближайших выходных. Об этом говорится в письме Барра руководителям комитетов по юридическим делам палаты представителей и Сената, опубликованном CNN, сообщает УНН.
Барр добавил, что намерен проконсультироваться с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном, “чтобы определить, какая информация из отчета может быть передана конгрессу и общественности в соответствии с законом”.
Генпрокурор подчеркнул, что привержен “максимально возможной прозрачности” и пообещал информировать о ходе его работы с докладом Мюллера.
22 марта американский Минюст объявил, что расследование Мюллера официально завершено. Спецпрокурор передал доклад по его итогам Барру. Белый дом заявил, что не получал документ Мюллера и не был проинформирован о нем.
Адвокаты президента США Дональда Трампа приветствовали завершение расследования и изъявили желание ознакомиться с содержанием доклада Мюллера до его возможной публикации. В свою очередь, лидеры демократов в конгрессе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор Чак Шумер призвали Барра обнародовать доклад целиком и не предоставлять Трампу возможности предварительно ознакомиться с документом.