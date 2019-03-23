Генпрокурор США пока не принял решение о публикации доклада Мюллера

Барр добавил, что намерен проконсультироваться с заместителем генпрокурора Родом Розенстайном, “чтобы определить, какая информация из отчета может быть передана конгрессу и общественности в соответствии с законом”.

Генпрокурор подчеркнул, что привержен “максимально возможной прозрачности” и пообещал информировать о ходе его работы с докладом Мюллера.

22 марта американский Минюст объявил, что расследование Мюллера официально завершено. Спецпрокурор передал доклад по его итогам Барру. Белый дом заявил, что не получал документ Мюллера и не был проинформирован о нем.

Адвокаты президента США Дональда Трампа приветствовали завершение расследования и изъявили желание ознакомиться с содержанием доклада Мюллера до его возможной публикации. В свою очередь, лидеры демократов в конгрессе спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сенатор Чак Шумер призвали Барра обнародовать доклад целиком и не предоставлять Трампу возможности предварительно ознакомиться с документом.