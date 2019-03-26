Сенат США заблокировал обнародование расследования Мюллера
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Лидер большинства в сенате США Митч Макконнелл заблокировал вторую попытку демократов принять меры, направленные на то, чтобы подтолкнуть министерство юстиции США к публикации доклада специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.
Ранее в этом месяце палата представителей США 420 голосами поддержала обнародование отчета Мюллера.
В воскресенье генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил конгрессу США, что Мюллер пришел к выводу, что американский президент Дональд Трамп не вступал в сговор с Россией, чтобы повлиять на результат выборов 2016 года.
Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера.