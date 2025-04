Трамп прокоментував підсумки розслідування Мюллера

“Ні змови, ні перешкоджання (правосуддю). Повне і абсолютне виправдання”, — написав Трамп в Twitter. “Ганебно, що нашій країні довелося пройти через це”, — сказав він журналістам, передає Bloomberg.

Раніше Барр повідомив конгресу, що в доповіді Мюллера за підсумками розслідування немає доказів змови між Росією і Трампом, а також пов’язаними з ним в ході передвиборної кампанії осіб. Доповідь Мюллера присвячена як можливому втручанню Росії у вибори, так і того, чи заважав Трамп розслідуванню.

Генпрокурор підкреслив, що Мюллер не прийшов до однозначного висновку про те, чи перешкоджав Трамп правосуддю, а сам Барр і його заступник Рід Розенстайн не вважають надані докази достатніми.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 березня 2019 р.

Нагадуємо, Кремль наразі не вивчав доповідь Мюллера.