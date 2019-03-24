Трамп прокоментував підсумки розслідування Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп прокоментував висновки, зроблені генпрокурором США Вільямом Барром на основі доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував справу про “російське втручання”, повідомляє УНН.
“Ні змови, ні перешкоджання (правосуддю). Повне і абсолютне виправдання”, — написав Трамп в Twitter. “Ганебно, що нашій країні довелося пройти через це”, — сказав він журналістам, передає Bloomberg.
Раніше Барр повідомив конгресу, що в доповіді Мюллера за підсумками розслідування немає доказів змови між Росією і Трампом, а також пов’язаними з ним в ході передвиборної кампанії осіб. Доповідь Мюллера присвячена як можливому втручанню Росії у вибори, так і того, чи заважав Трамп розслідуванню.
Генпрокурор підкреслив, що Мюллер не прийшов до однозначного висновку про те, чи перешкоджав Трамп правосуддю, а сам Барр і його заступник Рід Розенстайн не вважають надані докази достатніми.
No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 березня 2019 р.
Нагадуємо, Кремль наразі не вивчав доповідь Мюллера.