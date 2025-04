Трамп прокомментировал итоги расследования Мюллера

“Ни сговора, ни препятствования (правосудию). Полное и абсолютное оправдание”, — написал Трамп в Twitter. “Постыдно, что нашей стране пришлось пройти через это”, — сказал он журналистам, передает Bloomberg.

Ранее Барр сообщил конгрессу, что в докладе Мюллера по итогам расследования нет доказательств сговора между Россией и Трампом, а также связанным с ним в ходе предвыборной кампании лиц. Доклад Мюллера посвящен как возможному вмешательству России в выборы, так и тому, мешал ли Трамп расследованию.

Генпрокурор подчеркнул, что Мюллер не пришел к однозначному выводу о том, препятствовал ли Трамп правосудию, а сам Барр и его заместитель Род Розенстайн не сочли представленные доказательства достаточными.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019

Напоминаем, Кремль пока не изучал доклад Мюллера.