Спецпрокурор Мюллер не виявив вчинення жодних злочинів Дональдом Трампом
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Мін’юст опублікував ключові висновки підсумкової доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера. Спецпрокурор прийшов до висновку, що Дональд Трамп не здійснював ніяких злочинів, повідомляє УНН.
Основні висновки, що містяться в цьому документі, оприлюднило в неділю міністерство юстиції США, яке одночасно виконує функції генеральної прокуратури.
Мюллер підтвердив відсутність змови між Москвою і виборчим штабом Трампа. “Як було зазначено вище, спецпрокурор не виявлено, що будь-який громадянин США або посадова особа передвиборної кампанії Трампа вступали в змову або ж, знаючи про це, координували з Росією зусилля вплинути на президентські вибори 2016 року”, — йдеться в листі Барра.
Мюллер також прийшов до висновку, що президент США Дональд Трамп не здійснював ніяких злочинів, які могли б бути розцінені як дії, спрямовані на перешкоджання правосуддю.
“У доповіді не виявлено ніяких дій (з боку Трампа), які б, на нашу думку, представляли собою поведінку, націлену на перешкоджання правосуддю”, — підкреслюється в документі.
У доповіді Мюллера стверджується, що Росія намагалася впливати на вибори в США в 2016 році через “Агентство інтернет-досліджень” і хакерські атаки.
Нагадуємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер, який в п’ятницю передав Мін’юсту доповідь за підсумками розслідування про втручання РФ у американські вибори, завершить свою роботу на цій посаді в найближчі дні. Про це йдеться в заяві представника апарату Мюллера Пітера Карра.