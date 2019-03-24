Спецпрокурор Мюллер не выявил совершение каких преступлений Дональдом Трампом

Основные выводы, содержащиеся в этом документе, обнародовало в воскресенье министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.

“Как было отмечено выше, спецпрокурор не обнаружил, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборной кампании Трампа вступали в сговор или же, зная об этом, координировали с Россией усилия повлиять на президентские выборы 2016 года”, — говорится в письме Барра.

Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Трампа.

Мюллер также пришел к выводу, что президент США Дональд Трамп не совершал никаких преступлений, которые могли бы быть расценены как действия, направленные на воспрепятствование правосудию.

“В докладе не выявлено никаких действий (со стороны Трампа), которые бы, по нашему мнению, представляли собой поведение, нацеленное на воспрепятствование правосудию”, — подчеркивается в документе.

В докладе Мюллера утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через “Агентство интернет-исследований” и хакерских атак.

Напоминаем, спецпрокурор США Роберт Мюллер, который в пятницу передал Минюсту доклад по итогам расследования о вмешательстве РФ в американские выборы, завершит свою работу на этом посту в ближайшие дни. Об этом говорится в заявлении представителя аппарата Мюллера Питера Карра.