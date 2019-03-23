У найближчі дні Мюллер завершить виконання обов'язків спецпрокурора

КИЇВ. 23 березня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який в п’ятницю передав Мін’юсту доповідь за підсумками розслідування про втручання РФ у американські вибори, завершить свою роботу на цій посаді в найближчі дні. Про це йдеться в заяві представника апарату Мюллера Пітера Карра. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.