У найближчі дні Мюллер завершить виконання обов'язків спецпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який в п’ятницю передав Мін’юсту доповідь за підсумками розслідування про втручання РФ у американські вибори, завершить свою роботу на цій посаді в найближчі дні. Про це йдеться в заяві представника апарату Мюллера Пітера Карра. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
“Спецпрокурор в найближчі дні завершить виконання своїх обов’язків”, — навів його заяву телеканал CNN. “Невелике число співробітників на деякий час залишиться, щоб посприяти в завершенні роботи офісу”, — додав Карр.
Раніше CNN повідомив, що Мюллер не має наміру висувати жодних звинувачень у зв’язку з розслідуванням. Спецпрокурор передав доповідь за підсумками розгляду генпрокурора та міністра юстиції США Вільяму Барру. Мюллер був призначений на пост спецпрокурора США в травні 2017 року.
Нагадуємо, спікерка Палати представників і лідер демократичної меншості Сенату Конгресу США Ненсі Пелосі і Чак Шумер в спільній заяві закликали міністра юстиції і генерального прокурора Вільяма Барра повністю опублікувати доповідь, підготовлену спецпрокурором Робертом Мюллером за підсумками розслідування втручання РФ у американські вибори.