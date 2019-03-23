Конгресмени США закликали оприлюднити повну доповідь Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Спікерка Палати представників і лідер демократичної меншості Сенату Конгресу США Ненсі Пелосі і Чак Шумер в спільній заяві закликали міністра юстиції і генерального прокурора Вільяма Барра повністю опублікувати доповідь, підготовлену спецпрокурором Робертом Мюллером за підсумками розслідування втручання РФ у американські вибори. Про це повідомляє УНН з посиланням на текст документу.
“Зараз, коли спецпрокурор Мюллер передав доповідь генпрокурора, необхідно, щоб пан Барр оприлюднив його і надав всю необхідну документацію і висновки Конгресу США”, — йдеться в поширеному документі.
“Генпрокурор Барр не повинен надавати президенту (США Дональду) Трампу, його адвокатам або помічникам права на попереднє ознайомлення з висновками і доказами, які наводить спецпрокурор Мюллер”, — відзначають Пелосі і Шумер. На їхню думку, Білий дім “не має права втручатися в рішення про те, які висновки і докази повинні бути оприлюднені”.
Як стало відомо раніше, доповідь була передана міністру юстиції і генеральному прокуророві США Вільяму Барру. Очікується, що Барр тепер представить власний звіт на основі доповіді Мюллера.
Як зазначав УНН, Білий дім прокоментував завершення розслідування Мюллера.