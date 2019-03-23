Конгрессмены США призвали обнародовать полный доклад Мюллера

“Сейчас, когда спецпрокурор Мюллер передал доклад генпрокурору, необходимо, чтобы господин Барр обнародовал его и предоставил всю сопутствующую документацию и выводы Конгрессу США”, — говорится в распространенном документе.

“Генпрокурор Барр не должен предоставлять президенту (США Дональду) Трампу, его адвокатам или помощникам права на предварительное ознакомление с выводами и доказательствами, которые приводит спецпрокурор Мюллер”, — отмечают Пелоси и Шумер. По их мнению, Белый дом “не вправе вмешиваться в решения о том, какие выводы и доказательства должны быть обнародованы”.

Как стало известно ранее, доклад был передан министру юстиции и генеральному прокурору США Уильяму Барру. Ожидается, что Барр теперь представит собственный отчет на основе доклада Мюллера.

Как отмечал УНН, Белый дом прокомментировал завершение расследования Мюллера.