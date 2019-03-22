Білий дім прокоментував завершення розслідування Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Білий дім не отримував підготовлену доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування про можливе втручання Росії в президентські вибори в США, і не був проінформований про нього. Про це в своєму Twitter написала прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс, повідомляє УНН.
“Наступний крок — за генпрокурором Вільямом Барром, ми чекаємо, що процес буде розвиватися далі”, — заявила вона.
Як раніше оголосив Мін’юст США, Мюллер офіційно завершив дворічне розслідування, пов’язане зі звинуваченнями на адресу американського президента Дональда Трампа про змову з Росією. Чи буде оприлюднено зміст доповіді, не відомо. Документ переданий Вільяму Барру, який представить власний звіт на основі доповіді Мюллера.
Як зазначав УНН, німецький банк Deutsche Bank протягом декількох років надав кредитів на загальну суму понад 2 млрд доларів Дональду Трампа до того, як він був обраний президентом США. Про це повідомила в понеділок газета The New York Times на основі бесід з більш 20 діючими і колишніми членами керівництва даного банку.