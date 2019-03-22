Білий дім прокоментував завершення розслідування Мюллера

КИЇВ. 23 березня. УНН. Білий дім не отримував підготовлену доповідь спецпрокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування про можливе втручання Росії в президентські вибори в США, і не був проінформований про нього. Про це в своєму Twitter написала прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс, повідомляє УНН.