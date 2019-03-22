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Белый дом прокомментировал завершение расследования Мюллера

Киев • УНН

 • 7395 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Белый дом не получал подготовленный доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, и не был проинформирован о нем. Об этом в своем Twitter написала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, сообщает УНН.

Белый дом прокомментировал завершение расследования Мюллера

“Следующий шаг — за генпрокурором Уильямом Барром, мы ждем, что процесс будет развиваться далее”, — заявила она.

Как ранее объявил Минюст США, Мюллер официально завершил двухлетнее расследование, связанное с обвинениями в адрес американского президента Дональда Трампа о сговоре с Россией. Будет ли обнародовано содержание доклада, не известно. Документ передан Уильяму Барру, который представит собственный отчет на основе доклада Мюллера.

Как отмечал УНН, немецкий банк Deutsche Bank в течение нескольких лет предоставил кредитов на общую сумму более 2 млрд долларов Дональду Трампу до того, как он был избран президентом США. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times на основе бесед с более чем 20 действующими и бывшими членами руководства данного банка.

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