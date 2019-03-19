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Deutsche Bank видав Трампу кредитів на суму понад 2 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Німецький банк Deutsche Bank протягом декількох років надав кредитів на загальну суму понад 2 млрд доларів Дональду Трампа до того, як він був обраний президентом США. Про це повідомила в понеділок газета The New York Times на основі бесід з більш 20 діючими і колишніми членами керівництва даного банку, передає УНН.

Deutsche Bank видав Трампу кредитів на суму понад 2 млрд доларів

За оцінкою видання, Deutsche Bank в 1990-х тільки ще заробляв собі репутацію на ринку фінансових послуг США і тому здійснював ризиковані операції, на які не вирішувалися йти великі американські банки. Вони, зокрема, не бажали мати справу з Трампом, тому що серія його банкрутств обійшлася кредитним організаціям країни в сотні мільйонів доларів. Deutsche Bank найняв провідних маклерів інвестбанку Goldman Sachs Джастіна Кеннеді (син судді Верховного суду Ентоні Кеннеді) і Майка Оффіта (син письменника Сідні Оффіта) для угод на ринку нерухомості.

Оффіт розповів газеті, що Трамп в 1998 році особисто прийшов до нього в Deutsche Bank з проханням видати кредит на 125 млн доларів для ремонту хмарочоса на Манхеттені (Уолл-стріт, будинок 40). Банк в результаті схвалив даний запит, а незабаром виділив підприємцю ще 300 млн доларів на будівництво хмарочоса поруч зі штаб-квартирою ООН в Нью-Йорку. З наступним кредитом в кілька сот мільйонів доларів на казино в Атлантік-Сіті (штат Нью-Джерсі) вийшла осічка: підпис посадової особи в банку, який відповідав за виділення цих коштів, виявився підробленим, а Оффіта звільнили.

Відповідно до публікації, Deutsche Bank в 2005 році видав Трампу кредит на хмарочос на понад 500 млн доларів під гарантію 40 млн доларів. Це означало, що банк в разі провалу проекту міг звернутися до суду, щоб домогтися недотримки від підприємця, пояснила газета. До 2008 року хмарочос був в цілому побудований, проте Трамп через глобальну фінансову кризу зазнавав труднощів при продажу сотень квартир в цій вежі. Юристи бізнесмена скористалися пунктом в договорі з банком про форс-мажорних обставин і через суд зажадали від фінансової установи компенсації збитку в розмірі 3 млрд доларів.

Як пояснює газета, цей крок був зроблений безпосередньо перед закінченням терміну повного погашення кредиту. Deutsche Bank пред’явив мільярдерові зустрічний позов, однак обмежився вимогою лише обумовлених 40 млн доларів. Варто зазначити, що банк, коли розглядав заявку Трампа, оцінив його активи в близько 788 млн доларів. Сам же Трамп стверджував, що його активи коштують близько 3 млрд доларів.

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В кінці січня 2019 року представники двох комітетів Палати представників Конгресу США — по розвідці і фінансових послуг — заявили, що ведуть консультації з Deutsche Bank щодо отримання від нього інформації про транзакції, що стосуються Трампа. За даними ЗМІ, політичні опоненти президента США розраховують знайти відомості про незаконні оборудки між банком і Trump Organization. Газета The Wall Street Journal в лютому повідомила, що Deutsche Bank в березні 2016 року відмовив компанії Трампа у видачі кредиту.

У 2017 році ЗМІ США повідомляли про те, що підлеглі спецпрокурора США Роберта Мюллера, провідного розслідування, у якому досліджується втручання Росії в американські вибори, нібито запросили інформацію про ділові зв’язки Трампа і Deutsche Bank.

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Мюллер з травня 2017 року веде розслідування з приводу приписуваних російській стороні спроб вплинути на президентські вибори 2016 року в США. Трамп і його помічники неодноразово відкидали підозри в будь-яких неправомірних контактах з офіційними особами РФ в період передвиборної кампанії. Москва також безліч разів відкидала твердження про спроби вплинути на хід американських виборів.

Як повідомляв УНН, торгові війни президента Дональда Трампа обійшлися економіці США в 7,8 млрд доларів (0,04%) у втраченому валовому внутрішньому продукті (ВВП) в 2018 році.

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