Deutsche Bank выдал Трампу кредитов на сумму более 2 млрд долларов

По оценке издания, Deutsche Bank в 1990-х только еще зарабатывал себе репутацию на рынке финансовых услуг США и потому совершал рискованные операции, на которые не решались идти большие банки. Они, в частности, не желали иметь дело с Трампом, потому что серия его банкротств обошлась кредитным организациям страны в сотни миллионов долларов. Deutsche Bank нанял ведущих маклеров инвестбанка Goldman Sachs Джастина Кеннеди (сын судьи Верховного суда Энтони Кеннеди) и Майка Оффита (сын писателя Сидни Оффита) для сделок на рынке недвижимости.

Оффит рассказал газете, что Трамп в 1998 году лично пришел к нему в Deutsche Bank с просьбой выдать кредит на 125 млн долларов для ремонта небоскреба на Манхэттене (Уолл-стрит, дом 40). Банк в результате одобрил данный запрос, а вскоре выделил предпринимателю еще 300 млн долларов на строительство небоскреба рядом со штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке. Со следующим кредитом в несколько сот миллионов долларов в казино в Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси) вышла осечка: подпись должностного лица в банке, который отвечал за выделение этих средств, оказалась поддельной, а Оффита уволили.

Согласно публикации, Deutsche Bank в 2005 году издал Трампу кредит на небоскреб более чем 500 млн долларов под гарантию 40 млн долларов. Это означало, что банк в случае провала проекта мог обратиться в суд, чтобы добиться неустойки от предпринимателя, пояснила газета. К 2008 году небоскреб был в целом построен, однако Трамп за глобального финансового кризиса испытывал трудности при продаже сотен квартир в этой башне. Юристы бизнесмена воспользовались пунктом в договоре с банком о форс-мажорных обстоятельствах и через суд потребовали от финансового учреждения компенсации ущерба в размере 3 млрд долларов.

Как поясняет газета, этот шаг был сделан непосредственно перед окончанием срока полного погашения кредита. Deutsche Bank предъявил миллиардеру встречный иск, однако ограничился требованием только обусловленных 40 млн долларов. Стоит отметить, что банк, когда рассматривал заявку Трампа, оценил его активы в около 788 млн долларов. Сам же Трамп утверждал, что его активы стоят около 3 млрд долларов.

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В конце января 2019 года представители двух комитетов Палаты представителей Конгресса США - по разведке и финансовых услуг - заявили, что ведут консультации с Deutsche Bank о получении от него информации о транзакциях, которые касаются Трампа. По данным СМИ, политические оппоненты президента США рассчитывают найти сведения о незаконных сделках между банком и Trump Organization. Газета The Wall Street Journal в феврале сообщила, что Deutsche Bank в марте 2016 отказал компании Трампа в выдаче кредита.

В 2017 году СМИ США сообщали о том, что подчиненные спецпрокурора США Роберта Мюллера, ведущего расследование, в котором исследуется вмешательства России в американские выборы, якобы запросили информацию о деловых связях Трампа и Deutsche Bank.

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Мюллер с мая 2017 года ведет расследование по поводу приписываемых российской стороне попыток повлиять на президентские выборы 2016 года в США. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в любых неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период предвыборной кампании. Москва также множество раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.

Как сообщал УНН, торговые войны президента Дональда Трампа обошлись экономике США в 7,8 млрд долларов (0,04%) в потерянном валовом внутреннем продукте (ВВП) в 2018 году.