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Трамп віддав чверть своєї зарплати міністерству внутрішньої безпеки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп перерахував міністерству внутрішньої безпеки США 100 тисяч доларів - чверть зарплати, яку він отримав за роботу на посаді глави держави. Про це він повідомив у понеділок на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Трамп віддав чверть своєї зарплати міністерству внутрішньої безпеки

"Хоча преса не любить про це писати, а мені від них це і не треба, я віддаю свою річну зарплату президента в розмірі 400 тисяч доларів різним відомствам протягом року. Цю я віддаю міністерству внутрішньої безпеки", - написав він, прикріпивши до запису знімок чека на суму в 100 тисяч доларів.

Після перемоги на виборах Трамп відмовився від зарплати президента, що становить 400 тисяч доларів на рік. Однак за законом її необхідно виплачувати, і президент оголосив, що має намір віддавати її на різні благодійні цілі.

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Як повідомляв УНН, на електронному аукціоні eBay продали Біблію, ймовірно підписану Дональдом Трампом.

While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 березня 2019 р.

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