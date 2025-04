Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности

“Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере 400 тысяч долларов различным ведомствам в течение года. Это я отдаю министерству внутренней безопасности”, — написал он, прикрепив к записи снимок чека на сумму в 100 тысяч долларов.

После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, что составляет 400 тысяч долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.

While the press does not like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $ 400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I did not do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 марта 2019