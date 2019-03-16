Торгові війни Трампа коштували США 7,8 млрд доларів ВВП в 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Торгові війни президента Дональда Трампа обійшлися економіці США в 7,8 млрд доларів (0,04%) у втраченому валовому внутрішньому продукті (ВВП) в 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на CGTN.
Такі результати дослідження оприлюднила група економістів з провідних американських університетів.
Автори дослідження повідомили, що вони проаналізували короткостроковий вплив дій Трампа і виявили, що імпорт з цільових країн скоротився на 31,5%, в той час як цільової експорт США скоротився на 11%. Щорічні втрати споживачів і виробників від більш високих витрат на імпорт склали 68,8 млрд доларів.
"Після обліку вищих тарифних надходжень і вигод для вітчизняних виробників від більш високих цін сукупні втрати добробуту склали 7,8 млрд доларів або 0,04% ВВП", заявили дослідники.
Дослідження провела група економістів з Каліфорнійського університету в Берклі, Колумбійського університету, Єльського університету і Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) і опубліковано Національним бюро економічних досліджень.
Нагадаємо, США і Китай можуть провести саміт в червні, на якому планується підписання нової торгової угоди між країнами.