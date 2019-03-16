Торговые войны Трампа стоили США 7,8 млрд долларов ВВП в 2018 году

Такие результаты исследования обнародовала группа экономистов из ведущих американских университетов.

Авторы исследования сообщили, что они проанализировали краткосрочное влияние действий Трампа и обнаружили, что импорт из целевых стран сократился на 31,5%, в то время как целевой экспорт США сократился на 11%. Ежегодные потери потребителей и производителей от более высоких затрат на импорт составили 68,8 млрд долларов.

"После учета более высоких тарифных поступлений и выгод для отечественных производителей от более высоких цен совокупные потери благосостояния составили 7,8 млрд долларов или 0,04% ВВП", заявили исследователи.

Исследование провела группа экономистов из Калифорнийского университета в Беркли, Колумбийского университета, Йельского университета и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) и опубликовано Национальным бюро экономических исследований.

Напомним, США и Китай могут провести саммит в июне, на котором планируется подписание нового торгового соглашения между странами.